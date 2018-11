Swings verrast met winst op 5.000m 26 november 2018

Met een verrassende overwinning heeft Bart Swings de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Japanse Tomakomai afgesloten. Swings zegevierde op de 5.000 meter. Het was zijn eerste zege op deze afstand. De Noor Sverre Lunde Pedersen eindigde als tweede, de Nederlander Patrick Roest werd derde. De winnende tijd was matig: 6:34.85. Swings verzekerde zich zo van een plek in de A-groep voor de wedstrijd in Polen over twee weken. Op de massastart pakte Swings brons.

