Swings tuimelt uit A-groep 19 november 2018

Schaatsen

Bart Swings (27) - met nog maar één testwedstrijd in Hamar en een marathonzege in Nederland in de benen - kwam op de eerste wereldbekerwedstrijd in het Japanse Obihiro maar matig uit de verf. Hij pakte wel nog een vierde plek op de massastart en werd achtste in de 1.500 meter, maar liet het vervolgens afweten in de 5.000 meter. Met een 14de en voorlaatste plaats tuimelt hij zelfs uit de A-groep. Dat betekent dat hij volgende week in Tomakomai in de vroege ochtend in een lege hal moet rijden.