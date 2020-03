Exclusief voor abonnees Swings sluit seizoen af met premie van €15.868 09 maart 2020

Schaatser Bart Swings sloot z'n seizoen gisteren in schoonheid af. De 29-jarige Leuvenaar finishte als tweede in de massastart op de finale van de Wereldbeker in Heerenveen. Dat was niet alleen goed voor een cheque van 3.000 dollar (2.644 euro), maar ook voor de eindzege in de Wereldbeker, wat Swings nog eens een bonus van 15.000 dollar (13.224 euro) opbrengt. De vice-olympische kampioen gaf de Amerikaan Joey Mantia, die als leider in de tussenstand aan de start stond, met één puntje het nazien. In 2018 won Swings al eens de Wereldbeker op dat nummer. Swings voelt zich duidelijk goed op het ijs van Thialf. In januari greep hij er al zijn eerste Europese titel in de massastart. (VH)