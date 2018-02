Swings: "Hoop één van verrassingen te zijn" 10 februari 2018

Bart Swings glimlacht wanneer hij hoort dat de Nederlandse analisten hem niet als medaillewinnaar tippen, of het moet op de massastart zijn. "Als je afgaat op mijn tijden dit seizoen, dan snap ik hen wel. Maar mijn prestaties gaan in stijgende lijn en ik hoop hier één van de verrassingen te kunnen zijn", kaatst hij de bal terug. "Het is ook lastig om mijn kans in te schatten omdat ik technisch regelmaat miste dit seizoen." Door zijn mindere prestaties heeft de 26-jarige Leuvenaar het nadeel dat hij vroeger dan de favorieten het ijs op moet en zo geen referentietijd heeft, maar dat mag geen excuus zijn, zegt hij: "Ik weet welke tijden er op de Spelen gereden worden. Ik moet er vol invliegen, het zou jammer zijn mocht ik te rustig van start gaan - dat is nu niet het moment. Ik heb een schema van 6:11 voor ogen, net als veel jongens - buiten Sven Kramer dan, die mikt op 6:06. (lacht) Ik zal mijn Belgisch record (6:11.54) moeten verbeteren als ik op het podium wil staan, denk ik." (VH)

