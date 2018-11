Swings naar finale massastart op eerste Wereldbeker 17 november 2018

Snelschaatsen

Op de eerste Wereldbeker van het nieuwe seizoen in het Japanse Obihiro kwalificeerde Bart Swings zich gisteren voor de finale van de massastart vandaag. Swings, vice-olympisch kampioen in die discipline, werd zesde in zijn halve finale, terwijl landgenoot Mathias Vosté zich met een elfde plek ook kon plaatsen. Op de 500m stelde Vosté teleur met een 22ste plaats in de B-groep. Swings treedt naast de massastart ook nog aan op de 1.500m en 5.000m. (VH)