Swings na stage in Salt Lake City klaar voor schaatswinter 24 september 2019

In het Zuid-Duitse schaatsoord Inzell staan begin oktober de eerste schaatswedstrijden van het nieuwe seizoen op de agenda. Bart Swings bereidde zich voor in Salt Lake City. Op trainingskamp kreeg hij het gezelschap van vijf Belgische skeeleraars - Sandrine Tas, Stien Vanhoutte, Anke Vos, Tim Sibiet en Jason Suttels - die ook de wereldtop in het schaatsen ambiëren. Swings, Sibiet, Suttels en Tas sluiten voor de afreis naar Inzell zaterdag eerst het skeelerseizoen af met een grote marathon in Berlijn. Swings was daar al zesmaal na elkaar de winnaar. (BF)