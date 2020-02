Exclusief voor abonnees Swings met bescheiden ambitie op WK allround 28 februari 2020

Bij de start van het WK allround snelschaatsen vandaag in Hamar start Bart Swings met beperkte ambities. Na zijn ontgoochelend WK afstanden half februari is coach Jelle Spruyt realistisch: "Goed schaatsen liep de laatste weken wat mis. Zijn prestaties in Salt Lake waren niet genoeg om nu in Hamar supertijden en top tien te verwachten. Bart wil technisch wel zo goed mogelijk schaatsen om het seizoen met een beter gevoel af te sluiten." Het Swingsteam plant volgend seizoen wijzigingen met het oog op de Winterspelen in 2022 met een vastere trainingsbasis en -groep. "Nu eens met Amerikanen, dan eens met de Noren of enkele weken alleen trainen, werkt niet. Dat pakken we aan." (BF)