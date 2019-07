Exclusief voor abonnees Swings grijpt zilver in afvalling 10 juli 2019

00u00 0

Skeeleren

Op het WK in Barcelona greep Bart Swings gisteren het zilver in de afvallingskoers over 10 km. In de slotronde moest de 28-jarige Leuvenaar alleen de duimen leggen voor de Colombiaan Alex Cujavante, die zijn titel verlengde. In de afvallingskoers bij de vrouwen kwam Sandrine Tas halfweg ten val en moest ze genoegen nemen met de 16de plek. De Colombiaanse Luz Karim Garzon greep de titel. (VH)