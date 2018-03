Swings eindwinnaar WB massastart 19 maart 2018

Op de slotmanche van de Wereldbeker schaatsen heeft Bart Swings in Minsk de eindzege in de massastart behaald. Swings werd pas vierde, na de Nederlander Simon Schouten, de Japanner Shota Nakamura en de Rus Danila Semerikov, maar hield wel zijn Italiaanse concurrent op de eindzege Andrea Giovanni achter zich. In de eindstand houdt olympisch vicekampioen Swings 8 punten voor op Giovanni. De Zuid-Koreaanse olympische kampioen Lee Seung-Hoon is op 16 punten derde, Schouten (op 34) vierde en de Zwitser Wenger (op 59) vijfde. Voor aanvang van de slotmanche was Swings vierde in de stand, maar de eerste twee, Lee en Wenger, kwamen in Minsk niet aan de start.

