Swings doet gooi naar medaille op massastart 23ste olympische winterspelen 24 februari 2018

Bart Swings is vandaag aan zet in de massastart. Volgens zijn trainer Jelle Spruyt heeft de snelschaatser alvast alles in huis om het podium te halen: "Uit zijn testen blijkt dat Bart bij de schaatsers hoort met de beste longcapaciteit. Hij recupereert erg snel. Eén zaak is zeker: ze gaan Bart niet alleen laten wegrijden."

HLN