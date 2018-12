Swings derde op massastart 17 december 2018

00u00 0

SCHAATSEN

Bart Swings is derde geworden in de massastart op de wereldbeker schaatsen in het Nederlandse Heerenveen. Hij moest de Zuid-Koreanen Um Cheon-ho en Chung Jae-wo laten voorgaan. In de wereldbekerstand is Swings tweede, na Um. Swings ging als eerste de laatste ronde in, maar halverwege het ovaal werd hij bijgehaald door Um en Chung. Eerder was Swings als achtste geëindigd op de 1.500 meter (1:45.03). (RN)