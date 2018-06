Sweeck wint trofee van zijn overleden maatje Goolaerts HEISTSE PIJL 04 juni 2018

Emils Liepins. De kans is klein dat u voor zaterdag al van de Let gehoord had, maar hij won wel de Heistse Pijl. De 25-jarige renner van ONE Pro Cycling was in de sprint sneller dan Wouter Wippert en de Est Aleks Nömmela. De felicitaties voor de podiumlaureaten waren terecht, maar na afloop was het toch Laurens Sweeck die de meeste belangstelling genoot. De veldrijder won onderweg de Trofee Michael Goolaerts.

