Sweeck pakt zijn tweede trofee van het seizoen 17 februari 2020

Een feestweekend werd het nog, voor Pauwels Sauzen-Bingoal. Zaterdag won Laurens Sweeck de slotmanche van de Superprestige in Middelkerke, waarmee hij zijn eindzege in het klassement veiligstelde en na de Belgische driekleur zijn tweede trofee van het seizoen veroverde. Zondag pakte Eli Iserbyt in de Vestingcross in Hulst zijn tiende zege, voor Pidcock en Aerts. Voor die laatste, eerder al eindlaureaat van de Wereldbeker, was het de 21ste podiumplaats op een totaal van dertig crossen. Bij de junioren maakte Thibau Nys in Middelkerke zijn 'Grand Slam' compleet. Hij heeft nu alle klassementen en kampioenschappen (WK, EK, BK) op zijn naam staan. Hulst, daags nadien, was al zijn 21ste zege van het seizoen. Nys sluit uiteraard ook af als nummer één op de UCI-wereldranking. (JDK)

