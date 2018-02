Sweeck klopt broer Van der Poel 08 februari 2018

Geen Mathieu van der Poel in Maldegem. Gisterenochtend belde de Nederlander af. Last van maag en darmen klonk het officieel. Dus lag de strijd om winst open. Na twee derde wedstrijd trok Laurens Sweeck stevig door. Toon Aerts spartelde tegen, maar kende in de zandbak een slechte passage. De laatste twee ronden was de strijd om plaats twee spannender. Tim Merlier zette zich de laatste ronde op kop, maar moest David van der Poel laten voorgaan. Vijftien seconden eerder liet Sweeck zijn vierde zege noteren. "Als je hoort dat Mathieu van der Poel niet meedoet, stijgt de motivatie want dan schuift iedereen een plaats op", vertelde Sweeck. "Ik merkte dat Michael Vanthourenhout een taaie klant zou worden, maar door een foutje schakelde hij zichzelf uit. Sowieso wou ik na het WK nog eens winnen. Hopelijk komt er straks nog een klassementscross bij." (FHN)

