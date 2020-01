Exclusief voor abonnees Sweeck: "Eli is onze nummer 1" Hoezo, ruzie? 09 januari 2020

Laurens Sweeck (26) is een echte zandspecialist, maar hij noemt zichzelf geen favoriet. "Die rol is voor Eli", zegt hij. "We hebben samengezeten met de ploeg en hij is onze nummer één. Eli kan de beste uitslagen voorleggen, maar de cross moet altijd gereden worden. Ik denk dat Toon Aerts en Wout van Aert ook goed gaan zijn."

