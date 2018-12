Sweeck de beste in Essen 10 december 2018

Laurens Sweek (24) behaalde zaterdag in Essen zijn tweede veldritzege van het seizoen. Hij was sneller dan Gianni Vermeersch en David van der Poel. Eerder dit seizoen won Sweeck de cross in Neerpelt.

