Sweeck biedt langste weerwerk 04 november 2019

Laurens Sweeck was een tevreden nummer twee. "Natuurlijk koers ik om te winnen, maar als je weet dat Van der Poel al 28 wedstrijden voor de Superprestige heeft gewonnen en ik nul, dan begrijp je het wel", zei hij. "Ik leg me daar niet bij neer, maar het is gewoon de realiteit. Hij kon versnellen op het moment dat ik even moest bekomen. Dat Iserbyt in mijn plaats werd verwacht? Vrijdag, op de Koppenberg, was ik rotslecht, nu had hij een mindere dag. Niemand is een machine." (BA)