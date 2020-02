Exclusief voor abonnees Sweeck, Aerts en Iserbyt vandaag in Maldegem VELDRIJDEN 05 februari 2020

Wereldkampioenen Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado zijn er niet. Ook Wout van Aert past (even). Tim Merlier heeft een punt gezet achter zijn veldritseizoen. En Sanne Cant worstelt met buikgriep. Toch ogen de deelnemersvelden van de 14de Parkcross in Maldegem (15u), voorlaatste wedstrijd van de Ethias Cross, vandaag lang niet onaardig. Belgisch kampioen Laurens Sweeck, Wereldbekerwinnaar Toon Aerts en vice-Europees en -Belgisch kampioen en leider in de DVV-Trofee Eli Iserbyt zijn de blikvangers bij de mannen. Zij nemen het onder meer op tegen Vanthourenhout, Van der Haar, Hermans, Van Kessel, David van der Poel, Adams en U23-wereldkampioen Ryan Kamp. Bij de vrouwen moeten Worst, Kastelijn, Compton, Van Loy en Verdonschot het spektakel verzorgen. Ook U23- en juniorenwereldkampioenen Norbert Ribérolle en Van Anrooij komen in het Sint-Annapark aan de start (13u45). Beide races zijn vanaf 13u35 live te bekijken op VTM, met commentaar van Jan Suykens en Rob Peeters. (JDK)

