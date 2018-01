SVV DAMME-DE RUITER 2-1 00u00 0

De thuisploeg had het in de beginfase vrij moeilijk om afstand te kunnen nemen van De Ruiter. In de eerste helft hadden beide teams wel wat kansen, maar was het rusten bij 0-0. De Bo kwam bij de thuisploeg na 25' in voor de geblesseerde Van Loo. Na een uur bracht Maxime Brunin Damme op voorsprong. De Ruiter gaf niet op en kon door Jeroen Bonte, die de bal in doel devieerde, gelijkmaken. In de slotminuut, vanaf de stip, zorgde Jimmy de Bo nog voor Damse winst.