Exclusief voor abonnees Sven Vanthourenhout zegt neen tegen Deceuninck-Quick.Step Koers kort 21 november 2019

00u00 0

Als hij had gewild, dan had Sven Vanthourenhout (38) ploegleider kunnen worden bij Deceuninck-Quick.Step. Wielerflits weet dat de veldritbondscoach, die op de weg ook de assistent is van Rik Verbrugghe, de voorbije maanden de interesse lokte van verschillende ploegen, waaronder dus die van Patrick Lefevere. Vanthourenhout verkoos echter om zijn huidige job voort te zetten. (BA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu