Sven Mary bang voor #MeToo-risico’s: “Ik neem geen vrouwen meer aan” Bieke Cornillie

07 maart 2020

00u00 3 De Krant Als een vrouw solliciteert bij het advocatenkantoor van Sven Mary, wordt ze uit angst voor #MeToo-toestanden de deur gewezen, zo bekent de strafpleiter in ons magazine 'NINA'. "Wij nemen geen vrouwen meer aan na een incident met een stagiaire."

Dat mannen minder geneigd zijn om een knappe vrouw aan te nemen sinds #MeToo, zo schrijft de 'Harvard Business Review' in een analyse over de gevolgen van de beweging tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Klopt, zegt advocaat Sven Mary. Meer zelfs: op het kantoor van de strafpleiter wordt er geen enkele vrouw nog aangenomen, zegt hij in 'NINA'. "Dat is jammer, want er studeren veel bekwame en intelligente dames af. Maar ik heb eens een probleem gehad met een stagiaire die beweerde dat ze haar slechte evaluatie te danken had aan het feit dat ze niet op mijn avances ingegaan was. Uiteraard heeft ze bot gevangen omdat haar klacht nergens op gebaseerd was. Maar vandaag ben je kwetsbaar als man en zo'n etiket kan je achtervolgen. Ik wil mezelf niet meer blootstellen aan zulke risico's."

Glad ijs

Mary begeeft zich op glad ijs, waarschuwt arbeidsmarktexpert Jan Denys. "Ik begrijp dat zulke aantijgingen er inhakken. Maar principieel zeggen dat geen enkele vrouw er nog in komt? Ik vrees dat hij daar niet mee wegkomt. Ook vrouwen die 100 procent te goeder trouw zijn worden hier gestraft. Ik ga ervan uit dat meester Mary dat na verloop van tijd wel zal inzien."

Sollicitaties van een specifieke groep zomaar de vuilnisbak in gooien, is wettelijk ook verboden. "Het verschilt weinig van werkgevers die zeggen dat ze een probleem hebben met Marokkanen, bijvoorbeeld." Al neemt een werkgever in de realiteit uiteraard aan wie hij wil. "Wie effectief geen vrouwen wil aanwerven, kan zich nog altijd verschuilen achter het feit dat de persoon in kwestie niet competent genoeg is. Dat kán, want competentie is nog altijd waar het om draait. Maar Mary spreekt het uit, en zo maakt hij het zichzelf niet gemakkelijk.”