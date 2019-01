Sven Gatz geen lijsttrekker: "Alles voor het team" 25 januari 2019

Op één na kon Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten gisteren dus al haar lijsttrekkers voorstellen. De meesten waren al gekend, en zoals verwacht, verhuist Kamerlid Carina Van Cauter (Oost-Vlaanderen) naar het Vlaamse niveau. Brussels minister van Begroting Guy Vanhengel trekt de lijst voor het Brussels Gewest, maar het is ex-schepen Els Ampe - en niet Vlaams minister Sven Gatz - die de Vlaamse lijst aanvoert. Gatz zal de Brusselse lijst van Vanhengel duwen. "One for the team", aldus Gatz. Al hoeft hij zich weinig zorgen te maken, want in het Brussels Parlement hebben de liberalen vijf zetels. Als Vanhengel opnieuw minister wordt, is de kans groot dat hij vroegtijdig plaats maakt voor zijn politieke zoon. Met de 24-jarige Mimi Crahaij op de onverkiesbare Brusselse Kamerlijst komt Rutten in totaal aan zes vrouwen, tegenover zeven mannen. (ARA)

