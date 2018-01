Sven De Ridder stopt na 36 jaar bij Echt Antwaarps Teater 22 januari 2018

Acteur Sven De Ridder (43) verlaat het Echt Antwaarps Teater na 36 jaar. Hij maakte dat afgelopen weekend bekend op de première van het toneelstuk 'Die van mij snurkt'. De Ridder staat er al sinds 1982 op de planken, van toen hij 8 was. Vanaf 1990 werkte hij voltijds voor het gezelschap, waarvan zijn vader Ruud ook vandaag nog de artistieke motor is. "Ik ben het beslist niet beu bij het Echt Antwaarps Teater. Maar bekijk het zo: niet elke bakker neemt de zaak van zijn vader over. Na meer dan 30 jaar is het tijd dat het vogeltje zijn vleugels gaat spreiden. Ik kan nog niets zeggen over mijn nieuwe plannen. Maar jullie zijn nog niet van me af." Sven schreef mee aan 15 stukken van het Echt Antwaarps Teater en creëerde er zelf 4. De jongste jaren brak hij door met serieuze rollen in tv-series als 'De Ronde', 'Deadline 14/10' en 'Cordon'. (PhT)

