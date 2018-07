Sven De Ridder en Gunther Levi spelen homokoppel op Ketnet 03 juli 2018

00u00 0

De opnames van de nieuwe Ketnetreeks '#LikeMe' zijn net van start gegaan, en de cast is niet van de minste. Hugo Sigal doet mee - zonder Nicole - en Sven De Ridder en Gunther Levi spelen een homokoppel. "'#LikeMe' is een fictiereeks met een hoog musicalgehalte", klinkt het bij de VRT. Er komen bewerkingen van Vlaamse en Nederlandse klassiekers aan bod, waaronder 'Lichtjes van de Schelde' van Bobbejaan Schoepen, 'Porselein' van Yasmine en ''t Is weer voorbij die mooie zomer' van Gerard Cox. Zo wil de zender de Ketnetters laten kennismaken met liedjes uit de tijd van hun ouders. Het verhaal draait rond Caro, die met haar familie in een dorpje in de Ardennen woont. Wanneer haar mama ziek wordt, verhuizen ze naar de stad. Ook Janine Bischops, Jeroen Van Dyck, Ann Van den Broeck en Vincent Banic spelen mee. '#LikeMe' is in het voorjaar van 2019 te zien op Ketnet. (TK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN