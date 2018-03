SVD Kortemark-SK Oostnieuwkerke 0-4 12 maart 2018

De viceleider kwam al snel op voorsprong, toen Van de Wouwer een voorzet van De Groote kon binnenkopen. Even later was er een discutabele strafschopfase, toen bezoeker Munteanu neerging in de zestienmeter, maar de ref gaf geen krimp. In de tweede helft werd het toch 0-2, toen Van de Wouwer een vrije trap, die afweek op de muur, in doel trapte. Op corner scoorde De Deygere aan de eerste paal de 0-3. Hoflack bracht de stand zelfs op 0-4, met een nieuw kopbaldoelpunt. Kortemark voetbalde goed mee, maar had buiten enkele afstandsschoten en een kopbal van Dumoulin weinig in huis brengen om het tij te doen keren. Oostnieuwkerke pakt ook de tweedeperiodetitel.

