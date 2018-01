SVD Kortemark-S. Boezinge 4-0 00u00 0

Boezinge was de betere ploeg in het eerste halfuur, maar kon de (kleine) kansjes niet afwerken. Aan de overkant lukte het even voor de rust wel, toen Decock een hoekschop van Dumoulin binnen frommelde. Boezinge was even aangedaan door de tegentreffer en liet zich vlak voor rust weer vangen, toen Blieck op voorzet van Dumoulin het eindpunt was na een mooie aanval over meerdere stations. De tweede periode begon met steriele druk van Boezinge, maar een counterdoelpunt van Dumoulin drukte de hoop van Boezinge de kop in. Finaal werkte aanvoerder Buyse nog op een vrije trap van Leroy de 4-0-eindstand in doel.

