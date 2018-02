SVD Kortemark-FC Poperinge A 2-0 12 februari 2018

Kortemark kreeg al snel een strafschop, maar doelman Houwen haalde de poging van Cleenwerck uit zijn doel. De thuisploeg was even aangeslagen, Poperinge groeide in de wedstrijd. Voor de rust dreigde Dumoulin nog eens met een afstandsschot, maar de grootste kans was voor Poperinge na geharrewar voor doel waarbij doelman Decleir er nog net met een been tussen zat. Na de pauze tapte Kortemark uit een ander vaatje en ging het actief op zoek naar de voorsprong. Op een vrije trap van Dumoulin bevrijdde Decock de thuisploeg met een kopbal. Opnieuw met het hoofd, maar deze keer via Moyaert op voorzet van Leroy, kwam Kortemark tot scoren. In het slotkwartier dreigde Poperinge te weinig om aanspraak te maken op een eerredder.

