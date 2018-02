SV Wevelgem C.-Dottenijs SP. 2-2 19 februari 2018

Een aanvankelijk dominant Dottenijs opende verdiend de score, toen Delvar van net buiten de zestienmeter in de verste kruising trapte. Wevelgem kwam daarna uit zijn egelstelling. Een streep van Deleersnijder werd door Dutoit in eerste instantie in corner ontzet. Een corner die via verschillende stations bij diezelfde De Leersnijder belandde. Hij trapte van dichtbij de 1-1 op het bord. Vanaf de stip bracht Sourdeau de bezoekers na de pauze weer op voorsprong, maar Hermans devieerde vier minuten later een voorzet van Jabbi via een bezoekend been in doel (2-2). Diezelfde Hermans, na een door de doelman ontzette poging van Haemers, en Kabeya, wiens poging in de korte hoek door Deman met een voetreflex werd gepareerd, waren nog dicht bij de winnende treffer.

