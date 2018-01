SV Wevelgem C. A-SK Beveren-Leie 5-1 00u00 0

Op aangeven van Masselis trapte Santelé de thuisploeg met een trap in de verste hoek, meteen op voorsprong. Diezelfde Santelé, die in balbezit kwam na een gekraakt schot van Hermans, verdubbelde de score, toen hij de bal uit de draai in de verste hoek knalde. Luttele minuten later deed Verhaeghe de bezoekers met een lage vrijschop onder de muur, aansluiten. Nog voor de pauze kopte Hermans naast en besloot Santelé voorlangs, terwijl Damman aan de overzijde tot tweemaal toe de kans op de 2-2 verkeek. Een gretig uit de kleedkamer gekomen Beveren-Leie werd door uitblinker Santelé, aangespeeld door De Leersnijder, koud gepakt. Kort daarvoor strandde de 3-1 van Lavens op de paal. Na een assist van Langen besliste Santelé 10' vóór tijd de match.

