SV Wevelgem C. A-EVC Beselare 1-0 22 januari 2018

De beslissing viel kort voor de pauze, toen doelman Lagae een voorzet onvoldoende kon ontzetten waardoor Lavens in balbezit kwam en in de tweede zone raak trof. Daarvoor waren de eerste kansen Beselaars getint, maar Deman hield Kaliev van de 0-1. Diezelfde bedrijvige Kaliev besloot ook nog eens over. Wevelgem dreigde een eerste keer met een poging van Hermans, na een vrijschop van De Leersnijder, maar zijn inzet miste precisie. In het slotkwart van de eerste helft was Wevelgem plots wel dominant met een aantal vrijschoppen waarvan er één van Lavens door Lagae in corner werd ontzet. Naarmate de minuten vorderden na de pauze geloofde Beselare steeds meer in zijn kans. Deman hield Maus van de verdiende gelijkmaker. Beselare claimde in de slotminuut nog een strafschop.

