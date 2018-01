SV Rumbeke-SVD Kortemark 0-2 22 januari 2018

Evenwichtige eerste helft waarin Rumbeke zeker de evenknie was van de bezoekers. Weinig doelgevaar echter met enkel een schot van Kortemarkspeler Dumoulin op de paal. Na de rust had Kortemark duidelijk de bovenhand. Rumbeke kwam onder druk te staan. Kortemark trok geleidelijk aan het laken naar zich toe. Na een corner kopte Buyse de 0-1 binnen. Een onmondig Rumbeke slaagde er niet in kansen bij elkaar te spelen en Kortemark hield rustig de match onder controle. In de slotfase leed Voet balverlies en kon invaller Vandemaele daarvan profiteren om de eindcijfers vast te leggen.

