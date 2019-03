SV Rumbeke-Sporting Keiem 3-0 25 maart 2019

Keiem was in de eerste helft de evenknie van de thuisploeg. Rumbeke had pech met pogingen van Vandewege op de deklat en de kruising. Na de rust nam Rumbeke het heft in handen en kon Verduyn al vrij snel de score openen. De thuisploeg was nu gelanceerd en na een vrijschop verdubbelde Vandewege de Rumbeekse voorsprong. Diezelfde Vandewege wist in de slotfase de buitenspelval en de bezoekende doelman te omzeilen om de 3-0-eindstand op het bord te brengen.

