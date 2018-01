SV Rumbeke-SC Wielsbeke 0-3 00u00 0

Wielsbeke nam in het eerste gedeelte van de eerste helft de touwtjes in handen maar dat leverde geen uitgesproken kansen op. Op slag van rust viel dan toch de 0-1, toen Deketelaere op ongelukkige wijze een voorzet van Vlieghe in eigen doel devieerde. Het jeugdige Rumbeke, dat met een drietal beloften aantrad, liet zich na de rust niet wegdrummen en kon enkele kleine kansjes afdwingen, door onder meer Tyvaert. Net toen de gelijkmaker in de lucht hing, kon Delporte profiteren van een defensieve Rumbeekse fout. In de slotfase scoorde Coopman op de couter nog een derde Wielsbeekse treffer.

