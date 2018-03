SV Rumbeke-Sassp. Boezinge 2-0 26 maart 2018

Boezinge had aanvankelijk meer overwicht en dreigde met een schot voorlangs van Mando. De thuisploeg toonde veel inzet en kon stilaan het evenwicht herstellen. Het was echter wachten tot net voor het uur op de eerste Rumbeekse kans. Een kopbal van Vatcheichvili ging over. Dat was het startsein voor Rumbeke om meer ten aanval te trekken. Twaalf minuten voor tijd, na een voorzet van Vatcheichvili, kapte Riolo zich mooi vrij en scoorde de 1-0. Na twee keer geel voor Voet moest Rumbeke met een mannetje minder voort. Blancke kreeg nog een kans op de gelijkmaker maar na een goede actie van Riolo kon de ingevallen Arthur Tyvaert de 2-0 scoren. Ook de bezoekers eindigden nog met tien man.

HLN