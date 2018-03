SV Rumbeke-RC Waregem 1-0 05 maart 2018

Rumbeke greep de laatste strohalm voor het behoud. Rumbeke startte prima, maar zag een goal van Vandewege wegens buitenspel afgekeurd. De bezoekers mengden zich vanaf het kwartier meer in de debatten en door Vandewalle kregen ze enkelekansen. Kort na de rust wees de ref naar de stip na een trekfout op Vandewege. Riolo trapte de elfmeter binnen. Waregem probeerde nog de bakens te verzetten en een schot van een bedrijvige Vandewalle ging tegen de deklat. Racing ontwikkelde nog steriele druk, maar het was Rumbeke, dat via een counter van Vandewege nog het gevaarlijkst was.

