SV Rumbeke-RC Lauwe 0-1 19 februari 2018

De eerste helft verliep evenwichtig, maar arm aan kansen. Beide doelmannen hadden voor de rust amper werk op te knappen. Na de rust zorgden de bezoekers voor wat meer druk en kregen Lobbens en Diallo prima kansen. Halverwege de tweede helft kwam Lauwe op voorsprong. Na een hoekschop werd de bal door de Rumbeekse defensie slecht weggewerkt en van buiten de zestienmeter trapte Dutry de afvallende bal in doel. De thuisploeg ging op zoek naar de gelijkmaker, maar kon nauwelijks kansen bij elkaar spelen. De bezoekers loerden op de counter, maar drongen niet meer aan. In blessuretijd was er nog een halve kans voor de ingevallen Khramaz maar doelman Coolsaet bracht redding.

