SV Roeselare voetbalt ook volgend seizoen in 1B 09 april 2018

Na een scoreloos gelijkspel tegen Westerlo tellen de West-Vlamingen in de play-downs 9 punten voorsprong op rode lantaarn Tubeke. Met nog drie speeldagen te gaan, kunnen de Waals-Brabanders nog wel op gelijke hoogte klimmen, maar in dat geval geeft het klassement in de reguliere competitie de doorslag. Roeselare eindigde daarin boven Tubeke. (RVD)