SV Oostkamp-SK Eernegem 2-0 26 maart 2018

00u00 0

Oostkamp miste Langeraet en Delourt (reis) en Lenihan en Bonny (geblesseerd) tegen een jong Eernegem, dat vrij en vrak de strijd aanging. Kansen voor Timmerman, Vanneste (onderkant lat), Buysse (redding op de lijn), Verheyden, Vermaut (paal) en weer Timmerman leverden geen goal op voor Oostkamp. De beste kansen waren in feite voor Abdillah (redding Carron), die op slag van rust nog eens voor een leeg doel over mike. Doelman Vergracht hield na de pauze Canoot van een kopbaldoelpunt, maar werd toch geklopt aan de eerste paal door Buysse die vanuit een scherpe hoek door de benen van de doelman schoot. Eernegem bleef goed weerwerk bieden. In blessuretijd knalde Timmernan de bal in de verste hoek.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Buysse

Timmerman

sportdiscipline

voetbal

sport

Eernegem