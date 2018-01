SV JABBEKE-FC VELDEGEM 3-0 00u00 0

In een boeiende wedstrijd waren er kansen langs beide zijden, maar het venijn zat in de staart. Een kwartier voor tijd opende Demeulemeester de score voor Jabbeke. Veldegem probeerde de bakens nog te verzetten, maar de risico's werden in de slotfase genadeloos afgestraft door Van Belleghem en Talloen, wat voor de overdreven 3-0-cijfers zorgde.