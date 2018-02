SV Jabbeke-EG Gistel 1-0 12 februari 2018

00u00 0

In een weinig boeiende partij had de thuisploeg het overwicht, maar werden de kansen niet afgewerkt. Het enige doelpunt van de partij viel op slag van rust via Devriendt. Gistel probeerde in de tweede helft nog om het tij te keren, maar slaagde er niet in om de stevige Jabbeekse organisatie te ontwrichten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN