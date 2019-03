SV Diksmuide A-WS Oudenburg 1-1 25 maart 2019

Na ruim een halfuur verschalkte Vanfleteren doelman Boeten met een overhoeks schot vanaf twintig meter, dat links in doel verdween. De 'Boterjongens' verdedigden hun bonus, maar na een uur kon Gilliaert de gelijkmaker in doel deviëren, toen de thuisploeg omwille van een verzorging van een speler, net even met tien stond. De grootste kans was nadien nog voor Vanfleteren, maar hij mikte zijn vrije trap staalhard op de deklat.

