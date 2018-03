SV Diksmuide A-SK Staden 2-0 26 maart 2018

Na amper één minuut stond Diksmuide al op voorsprong, toen Cardon op de juiste plaats stond om een voorzet van Kimpe in doel te verwerken. Nadien kroop hij zelf in de rol van afwerker. In de tweede helft ging Diksmuide op zoek naar de 3-0, maar een kopbal van Van Crugten overschreed volgens de lijnrechter de doellijn niet. Staden kon zelf amper dreigen.