SV Diksmuide A-FC Meulebeke 3-1 00u00 0

Wallican strafte even voor de rust balverlies op het middenveld af door verrassend maar succesvol van ver uit te halen. Na de pauze maakte Diksmuide meteen gelijk, toen Vanmarcke een laag getrapte hoekschop van Devriendt in eigen doel verwerkte. De thuisploeg bleef drukken en werd beloond, toen Jordi een voorzet vanaf rechts in doel kopte. Invaller Vandekerckhove zette de kers op de taart door een slecht weggewerkte voorzet in doel te verwerken. Door de winst nadert Diksmuide tot op twee punten van leider Meulebeke.

