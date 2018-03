SV Diksmuide A-FC Heist 4-1 05 maart 2018

00u00 0

Doelman Vandermeulen ranselde in het openingskwartier een strafschop uit doel en zag nadien ploegmakker Kimpe de score openen, na een rommelige fase op een hoekschop. Enkele minuten later stond Kimpe weer aan het kanon, toen Timperman na een knappe dribbel de doelman omspeelde en zijn spitsbroeder de bal maar in een leeg goal had te leggen. Op een nieuwe assist van Timperman scoorde Van Crugten de 3-0, nadat hij aan de tweede paal knap zijn man kon uitkappenen alvorens af te werken. Op een afgelegde vrije trap haalde Maenhout vlak voor rust hard uit om de aansluitingstreffer te noteren. Enkele minuten voor affluiten maakte Kimpe zijn hattrick rond na een uitgespeelde counter.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN