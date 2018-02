SV DIksmuide A-Exc. Zedelgem 2-1 19 februari 2018

Op een rommelige fase na een corner kwam Diksmuide op voorsprong, toen Walcarius de bal ongelukkig in eigen doel devieerde. Na de pauze maakte Rommelaere gelijk, toen hij een voorzet die op de lat viel in de rebound in doel kon koppen. Cardon had het laatste woord, toen hij de bal na een lang uitgesponnen aanval doorheen de benen van de bezoekende doelman kon schieten.

