SV De Ruiter-FC Heist 5-2 22 januari 2018

Heist had in de eerste helft veldoverwicht maar met een goal van Delneste kon De Ruiter toch met een 1-0-voorsprong de rust in. Vantorre liet er na de pauze geen gras over groeien en scoorde meteen de gelijkmaker. Maenhout bracht Heist zelfs op voorsprong, maar dat was voor De Ruiter het signaal om alles in de aanval te gooien. Met succes, want in een kwartier trof De Ruiter nog vier keer raak.