SV Bredene-WS Oudenburg 3-0 12 februari 2018

00u00 0

De eerste kans was voor bezoeker Defer, aan de overkant mikte Vancloster over. Voor de thuisploeg trof Olivier D'Hulster, op vrijschop, de kruising. Na een foutje van doelman Boeten kon D'Hulster van dichtbij, ook op vrijschop, van dichtbij toch de score openen. De tweede helft verliep vrij rommelig. D'Hulster scoorde de 2-0 op aangeven van Adjou en even later kopte hij een corner van Tahiri buiten bereik van Oudenburgdoelman Boeten.