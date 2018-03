SV Bredene-SV DIksmuide A 0-0 19 maart 2018

Zwakke partij over heel de lijn met een minimum aan kansen. De bezoekers dreigden in het eerste halfuur met verre pogingen. In het derde kwartier vergaten de thuisspelers Pattyn en Van Clooster, te scoren. Na de rust leek Diksmuide even beter gemotiveerd, maar in het laatste halfuur sleepte de spelers zich naar het einde en viel er niets meer te zien. (RFO)