SV Bredene-SK Spermalie/M. 0-1 00u00 0

Bredene dreigde in het eerste kwartier, maar vergat te scoren. Halfweg de eerste helft namen de bezoekers het initiatief over met wenkende kansen voor Jooris, Schoutteet en Brackx. Na de rust kreeg de thuisploeg kansen door Rollier en Tahiri, maar scoren lukte niet. Het doelpunt viel een de overkant voor de beter combinerende bezoekers. Kapitein Proot duwde een voorzet van Jooris van dichtbij in doel . De thuisploeg drong nog aan maar de kansjes werden niet verzilverd door Tahiri en Gombert.

HLN