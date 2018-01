SV Anzegem-VV Emelgem-Kachtem 2-0 22 januari 2018

De bezoekers namen de beste start, maar meer dan enkele halve kansen leverde dat niet op. Na 10' kwam Anzegem beter in de partij en op een center van Vanwijnsberghe zorgde Douven voor de 1-0. Tien minuten later liep diezelfde Douven alles en iedereen voorbij. Zijn solo rondde hij af met de 2-0. Na de pauze was de thuisploeg heer en meester, maar Vanwijnsberghe, Deloof en Douven lieten de kansen op een hogere score liggen.

